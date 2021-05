Salvini su Fedez: «Censurato dalla sinistra. Sì a una legge contro le discriminazioni sessuali, ma non tirate dentro i bambini» (Di domenica 2 maggio 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, fa un timido passo verso una legge contro l’omotransfobia, ma con alcuni paletti: «Metto la firma a una legge che combatte le discriminazioni sessuali ma basta che non vengano tirati dentro i bambini e che non si facciano processi alle idee. Il ddl Zan non mi piace perché inserisce un nuovo reato inventato che darebbe ai giudici il potere di criminalizzare le idee, di processare le idee. Io, ad esempio, sono contro l’utero in affitto, contro genitore 1 e 2, contro le adozioni omosessuali e contro l’ideologia gender a scuola. Non vorrei rischiare la galera fino a 6 anni. La nostra proposta, ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) Il leader della Lega, Matteo, ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, fa un timido passo verso unal’omotransfobia, ma con alcuni paletti: «Metto la firma a unache combatte lema basta che non vengano tiratie che non si facciano processi alle idee. Il ddl Zan non mi piace perché inserisce un nuovo reato inventato che darebbe ai giudici il potere di criminalizzare le idee, di processare le idee. Io, ad esempio, sonol’utero in affitto,genitore 1 e 2,le adozioni omol’ideologia gender a scuola. Non vorrei rischiare la galera fino a 6 anni. La nostra proposta, ...

