MotoGP | Luigi Dall’Igna | “Bagnaia ha fatto qualcosa di grande Doppietta speciale su una pista che ci mette in difficoltà”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 maggio 2021)Ducati, a Jerez: non era una prospettiva fortemente immaginabile, e invece Jack Miller e Francesco “Pecco”hannoil colpo grosso in Spagna, con l’italiano ora in testa al Mondiale. Tanta la gioia nei box rossi, e giusta, per l’eccezionale risultato. Così parla il dg Gigi: “Sono veramente contento per tutti i ragazzi e per i piloti che hannoun grandissimo lavoro. Lasu unache di solito ciin. Noi abbiamo sempre avuto fiducia in Miller, secondo noi è un campione.hadi, è primo in classifica ed è fantastico“. Brevi parole che rendono l’idea ...