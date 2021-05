LIVE Atletica, World Relays in DIRETTA: 4×400 MISTA AZZURRA CAMPIONE DEL MONDO!!! (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.34: Siamo ai blocchi di partenza 19.33: Atleti che si stanno preparando in zona di partenza. Per l’Italia toccherà a Desalu 19.32: Le altre squadre al via: Brasile con Rodrigo DO NASCIMENTO, Felipe BARDI DOS SANTOS, Derick SILVA, Paulo André CAMILO DE OLIVEIRA, l’Olanda con Joris VAN GOOL, Taymir BURNET, Hensley PAULINA, Christopher GARIA, il Ghana con Sean SAFO-ANTWI, Benjamin AZAMATI-KWAKU, Joseph ODURO MANU, Joseph Paul AMOAH, Germania con Michael POHL, Joshua HARTMANN, Roy SCHMIDT, Marvin SCHULTE 19.30: Al via Danimarca con Simon HANSEN, Tazana Mikkel KAMANGA-DYRBAK, Kojo MUSAH, Frederik SCHOU-NIELSEN, Giappone con Ryuichiro SAKAI, Ryota SUZUKI, Daisuke MIYAMOTO, Hiroki YANAGITA, Sud Africa con Thando DLODLO, Tlotliso Gift LEOTLELA, Clarence MUNYAI, Akani SIMBINE, Italia con Eseosa ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.34: Siamo ai blocchi di partenza 19.33: Atleti che si stanno preparando in zona di partenza. Per l’Italia toccherà a Desalu 19.32: Le altre squadre al via: Brasile con Rodrigo DO NASCIMENTO, Felipe BARDI DOS SANTOS, Derick SILVA, Paulo André CAMILO DE OIRA, l’Olanda con Joris VAN GOOL, Taymir BURNET, Hensley PAULINA, Christopher GARIA, il Ghana con Sean SAFO-ANTWI, Benjamin AZAMATI-KWAKU, Joseph ODURO MANU, Joseph Paul AMOAH, Germania con Michael POHL, Joshua HARTMANN, Roy SCHMIDT, Marvin SCHULTE 19.30: Al via Danimarca con Simon HANSEN, Tazana Mikkel KAMANGA-DYRBAK, Kojo MUSAH, Frederik SCHOU-NIELSEN, Giappone con Ryuichiro SAKAI, Ryota SUZUKI, Daisuke MIYAMOTO, Hiroki YANAGITA, Sud Africa con Thando DLODLO, Tlotliso Gift LEOTLELA, Clarence MUNYAI, Akani SIMBINE, Italia con Eseosa ...

infoitsport : LIVE Atletica, World Relays in DIRETTA: la 4x100 di Tortu e Jacobs si gioca l'oro! - zazoomblog : LIVE Atletica World Relays in DIRETTA: la 4×100 di Tortu e Jacobs si gioca l’oro! - #Atletica #World #Relays… - zazoomblog : LIVE Atletica World Relays in DIRETTA: la 4×100 di Tortu e Jacobs sogna una medaglia! - #Atletica #World #Relays… - infoitsport : LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: 4x100 maschile a Tokyo! Alle Olimpiadi anche la 4x400 femminile e mist… - infoitsport : LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: 4x100 maschile a Tokyo! Alle Olimpiadi anche la 4x400 femminile -