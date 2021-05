Liga 2020 2021 | Messi salva il Barcellona | la doppietta della Pulce stende 3-2 il Valencia

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilpassa 3-2 al Mestalla dinel match valevole per la trentaquattresima giornata de La, grazie alladi Lionele alla rete di Antoine Griezmann. Dopo un primo tempo non molto entusiasmante, le due squadre danno spettacolo nella ripresa con Gabriel Paulista che apre le marcature al 50?, portando in vantaggio i padroni di casa. Al 57?si fa parare un calcio di rigore, ma sulla respinta realizza il pareggio e, soli sette minuti più tardi, Griezmann ribalta tutto. Laè in grande spolvero, tant’è che al 69? pennella una spettacolare punizione sotto il sette; nel finale Carlos Soler accorcia le distanza, ma non basta. In virtù di questo risultato il...

Il Cadice passa 1 - 0 all'Estadio Nuevo Los Carmenes di Granada nel match valevole per la trentaquattresima giornata di/2021 grazie alla rete siglata da Rubén Subrino . In un primo tempo poco vivace, la formazione ospite è brava nel trovare la via del vantaggio con il proprio centravanti, il quale sfrutta ...La trentaquattresima giornata dellaspagnola/2021 ha proposto Villareal - Getafe , scontro importante in ottica qualificazione europea. I padroni di casa hanno ottenuto un successo importante, arrivato per 1 - 0, riuscendo a ...VIDEO - Highlights e gol Valencia-Barcellona 2-3, match valevole per la trentaquattresima giornata di Liga 2020/2021 ...La partita Siviglia - Athletic Bilbao del 3 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Li ...