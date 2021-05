(Di domenica 2 maggio 2021) In occasione del concerto del primo maggio ieri è andata in scena una furiosa polemica tra Matteo Salvini e. Il primo è andato all’attacco del Concertone, perché “gli italiani lo pagano 500mila euro” (anche se in realtà l’evento è organizzato e pagato dai sindacati). Il secondo gli ha risposto che lainvece “ci costa 49 milioni”, ricordando la condanna alla restituzione dei soldi pubblici che il Carroccio ha ottenuto di poter rateizzare in ottanta anni. La: e ilallora? In serata però Salvini e gli altri vertici del Carroccio hanno tirato fuori un argomento nuovo. Su Instagram il Capitano ha pubblicato uno scatto che ritraecon un ...

AzzolinaLucia : Adeguarsi al sistema”, “non fare nomi e cognomi”. È vero, esiste il sistema e ieri sera si è palesato. Si può dire… - MrAndrewQ : RT @LaNotiziaTweet: La risposta di Lega e Fratelli d'Italia a Fedez: 'E il cappellino della Nike?' - LaNotiziaTweet : La risposta di Lega e Fratelli d'Italia a Fedez: 'E il cappellino della Nike?' - LuzPagoda : RT @andareairesti: Bene Fedez sulla Lega ma perché non ha mai detto niente contro Grillo? La risposta nel mio libro L'esperimento (18 euro)… - rosad24 : RT @PartenoSicula79: Ma la Lega è sempre una montagna di merda, vero? Bravi, la risposta è esatta! #concertone #fedez -

... con il quale ha attaccato duramente l'ostruzionismo dellaNord in Senato sul ddl Zan contro l'... Possono essere dette in contesti diversi' continua la. Fedez si infuria: 'Perché? Non sono ...... la lista di frasi omofobe con i nomi di chi le ha pronunciate (esponenti della) contro i gay. ... Anche in questo caso, pronta ladi Fedez: 'Vado gratis e pago i miei collaboratori che non ...Dopo la lite con il cantante, il Capitano su Instagram ha pubblicato una foto di Fedez con il cappellino della Nike accusandolo di fare pubblicità occulta. E Fdi gli è andata subito dietro ...L'artista ha denunciato il tentativo di censurare il suo intervento. Sul palco ha attaccato la Lega e in particolare il tentativo di ostacolare il Ddl Zan contro l'omofobia ...