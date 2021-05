Kim contro Biden. Niente negoziati per Pyongyang (Di domenica 2 maggio 2021) La Corea del Nord ha respinto l’idea di colloqui con Washington, definendo “falsa” la diplomazia statunitense un giorno dopo che l’amministrazione Biden aveva dichiarato di essere aperta a negoziati diplomatici sulla denuclearizzazione. La notizia rimbalza tra i media di Stato di Pyongyang. La diplomazia era un tentativo “spurio” per gli Stati Uniti di “coprire i loro atti ostili”, ha detto domenica il ministero degli Esteri nordcoreano in una serie di dichiarazioni diffuse dall’agenzia di stampa KCNA.Kwon Jong Gun, direttore generale del dipartimento degli affari statunitensi del ministero nordcoreano, ha citato il primo discorso politico di Joe Biden al Congresso (mercoledì 28 aprile), dove il presidente statunitense ha detto che i programmi nucleari in Corea del Nord e Iran hanno posto minacce che sarebbero state ... Leggi su formiche (Di domenica 2 maggio 2021) La Corea del Nord ha respinto l’idea di colloqui con Washington, definendo “falsa” la diplomazia statunitense un giorno dopo che l’amministrazioneaveva dichiarato di essere aperta adiplomatici sulla denuclearizzazione. La notizia rimbalza tra i media di Stato di. La diplomazia era un tentativo “spurio” per gli Stati Uniti di “coprire i loro atti ostili”, ha detto domenica il ministero degli Esteri nordcoreano in una serie di dichiarazioni diffuse dall’agenzia di stampa KCNA.Kwon Jong Gun, direttore generale del dipartimento degli affari statunitensi del ministero nordcoreano, ha citato il primo discorso politico di Joeal Congresso (mercoledì 28 aprile), dove il presidente statunitense ha detto che i programmi nucleari in Corea del Nord e Iran hanno posto minacce che sarebbero state ...

