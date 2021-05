Isis | arrestato in Turchia il “braccio destro” di al Baghdadi

(Di domenica 2 maggio 2021) Un alto esponente dello Stato islamico (), considerato come ildel defunto leader Abu Bakr al, è statodalla polizia a Istanbul. L'ha reso noto la polizia turca oggi ai media locali, ripresi dalla France Presse. Agenti della Mezzaluna hanno catturato l'afgano, che risponde al nome in codice Basim, durante un raid nel quartiere di Atasehir, sulla riva asiatica della megalopoli sul Bosforo.è stato ucciso nel 2019 durante un raid delle forze speciali Usa con il supporto dei combattenti curdi, nella provincia siriana di Idlib, nord-est della Siria. Secondo i media turchi, Basim era l'uomo che aveva aiutato ala nascondersi a Idlib. Era considerato anche responsabile delmilitare del gruppo ...

In Europa, l'si sta espandendo anche tra la Generazione Z. Nel 2019, la polizia britannica ha12 ragazzi sotto i 18 anni con accuse legate al terrorismo, alcuni di questi avevano solo ...... fratello di Abdelrahman che lunedì ha scritto su Facebook che la polizia hail padre di ... E poi i conflitti contro milizie islamiste - da al Qaeda all'- in Mali, Ciad e Nigeria, con il ...AGI - Le forze di sicurezza turche hanno arrestato a Istanbul una figura di spicco dello Stato islamico, secondo gli investigatori molto vicino ad Abu Bakr al-Baghdadi, leader del gruppo jihadista ...Un alto esponente dello Stato islamico (Isis), considerato come il braccio destro del defunto leader Abu Bakr al Baghdadi, è stato arrestato dalla polizia a Istanbul. L’ha reso noto la polizia turca o ...