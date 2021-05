Infortunio Osimhen: il nigeriano tranquillizza tutti. Le sue parole (Di domenica 2 maggio 2021) Victor Osimhen ha tenuto tutti con il fiato sospeso dopo la botta alla testa contro il Cagliari: le sue parole dopo i controlli Victor Osimhen oggi è stato protagonista in tutti i sensi nella gara contro il Cagliari: il centravanti nigeriano ha segnato il gol del vantaggio e si è visto annullare la rete del raddoppio per fallo su Godin che ha generato tante polemiche. Osimhen si è poi scontrato con Ceppitelli. L’impatto di testa ha tenuto tutti col fiato sospeso: Osimhen ha abbandonato il campo con le sue gambe ma con un turbante per contenere il sangue. Sui social poi l’attaccante ha rassicurato tutti. grazie per avermi controllato, sto bene e già non vedo l'ora che arrivi la prossima partita… daremo tutto fino alla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Victorha tenutocon il fiato sospeso dopo la botta alla testa contro il Cagliari: le suedopo i controlli Victoroggi è stato protagonista ini sensi nella gara contro il Cagliari: il centravantiha segnato il gol del vantaggio e si è visto annullare la rete del raddoppio per fallo su Godin che ha generato tante polemiche.si è poi scontrato con Ceppitelli. L’impatto di testa ha tenutocol fiato sospeso:ha abbandonato il campo con le sue gambe ma con un turbante per contenere il sangue. Sui social poi l’attaccante ha rassicurato. grazie per avermi controllato, sto bene e già non vedo l'ora che arrivi la prossima partita… daremo tutto fino alla ...

CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: ULTIM'ORA - Osimhen rompe il silenzio e rassicura i tifosi dopo l'infortunio alla testa: ???'Sto bene e già non vedo l'ora… - MGuardasole : ULTIM'ORA - Osimhen rompe il silenzio e rassicura i tifosi dopo l'infortunio alla testa: ???'Sto bene e già non ved… - AleBas81 : #Osimhen ha disputato la sua miglior partita in azzurro. Il Victor post infortunio era impresentabile. Recupera… - Yavonz15 : @MarcoDiMaro Ecco. Ma è intoccabile pure per gli allenatori. Boh. Ora al netto dell'infortunio di Osimhen, sarebbe… - MDNigris : @AntonioBatigol @AgostinoMatteis Purtroppo o per fortuna sono riuscito a vedere solo gli ultimi 20 minuti, non so s… -