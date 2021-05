Il vicepresidente del Napoli attacca gli arbitri dopo Udinese-Juve

TeresaBellanova : Questa notte negli USA, in occasione del discorso al Congresso del Presidente Biden, per la prima volta nella stori… - TizianaFerrario : Foto storica:2 donne,una #KamalaHarris vicepresidente l'altra #NancyPelosi speaker della Camera siedono per la prim… - Sergioleonetti3 : RT @_GrayDorian: Ultim'ora: #Fedez nuovo vicepresidente del CSM. - Luanastretti1 : RT @_GrayDorian: Ultim'ora: #Fedez nuovo vicepresidente del CSM. - J599 : RT @Michele_Arnese: «Il Csm è del tutto estraneo a manovre opache e destabilizzanti», dice il vicepresidente del Csm, David Ermini. Commen… -

Ultime Notizie dalla rete : vicepresidente del

Il Fatto Quotidiano

... il presidente Usa Joe Biden ha evocato oggi il momento in cui apprese della morteleader di al Qaida per mano delle forze speciali Usa dadi Barack Obama come 'un momeno in che ...Lo afferma in una nota Licia Ronzulli,gruppo Forza Italia al Senato. "Dopo il lockdown, il coprifuoco, il distanziamento e le mascherine - agguiunge Ronzulli - , dopo più di un ...Il vicepresidente nerazzurro si affaccia da una delle terrazze di Piazza del Duomo per festeggiare con i tifosi.Il vice presidente del Napoli non ha per nulla digerito il pareggio contro il Cagliari, partita condizionata dall'arbitraggio.