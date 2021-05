Il miracolo di San Gennaro si è ripetuto

(Di domenica 2 maggio 2021) Il sangue di Sansi è sciolto dopo una giornata di preghiera. Nel pomeriggio di sabato era rimasto solido NAPOLI – Il sangue di Sansi è sciolto dopo una giornata di preghiera. Dopo il precedente dello scorso dicembre, anche sabato 1° maggio le reliquie erano rimaste solide. Ma il giorno successivo ilsi è rinnovato. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo don Mimmo Battaglia durante l’omelia. Una celebrazione che si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid e con poca gente nella basilica di Santa Chiara. Solitamente questo è un appuntamento che vede la presenza di migliaia di persone, ma per la terza volta consecutiva non tutti i fedeli sono riusciti a prendere parte alla messa. E la speranza da parte di tutti è di rivedere ilil prossimo dicembre, mese che potrebbe ...

repubblica : ?? Napoli, dopo una giornata di preghiere si e' ripetuto il miracolo di San Gennaro - MediasetTgcom24 : Napoli, si è ripetuto il miracolo di San Gennaro: sciolto il sangue #SanGennaro - repubblica : San Gennaro, il miracolo non si è ripetuto - chary09876 : San Genna' è fatt o miracolo Grazie - Agenzia_Italia : Si è sciolto il sangue di San Gennaro, il prodigio si ripete -

... si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue diGennaro, patrono di Napoli. Alla ... Tre le date nelle quali i napoletani si riuniscono in preghiera per invocare il '': il 19 ...A Napoli si rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue diGennaro a Napoli. Alle 17,18 stata mostrata ai fedeli riuniti in Duomo l'ampolla con il sangue del Santo che si sciolto dopo quasi una giornata di preghiere. Sia ieri che nella mattinata di oggi, ...Alla fine San Gennaro ha fatto “il miracolo”. Alle 17,18 del 2 maggio, quasi al termine del secondo giorno di preghiera, si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue del Santo a Napoli. Sia ...Miracolo di San Gennaro, il sangue del Santo si è sciolto oggi a Napoli. L’evento al secondo giorno di preghiera, dopo che ieri era rimasto solido. “Alle ore 17.18 del 2 maggio, secondo giorno di preg ...