Iachini | «Il pari di Bologna è un bicchiere mezzo pieno» Mihajlovic contesta il rigore e ne voleva uno lui

«Abbiamo commesso qualche errore - dice Iachini dopo la partita col Bologna - ma il calcio è fatto di momenti e situazioni e queste cose ci stanno. Ci abbiamo provato fino alla fine, siamo andati tre volte in vantaggio, abbiamo avuto anche le chance per andare in doppio vantaggio, ma abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori dietro. Il bicchiere non è mezzo vuoto ma mezzo pieno»

