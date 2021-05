Conte: 'Moderna, grande, sa sempre cosa fare, ecco la mia Inter da scudetto' (Di domenica 2 maggio 2021) L'aritmetica dello scudetto consegna un Antonio Conte sorridente e stranamente disteso in volto. "Siamo più sereni, Contenti e soddisfatti - ammette il tecnico - Aver riportato uno scudetto all'Inter ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 maggio 2021) L'aritmetica delloconsegna un Antoniosorridente e stranamente disteso in volto. "Siamo più sereni,nti e soddisfatti - ammette il tecnico - Aver riportato unoall'...

sportli26181512 : Conte: 'Moderna, grande, sa sempre cosa fare, ecco la mia Inter da scudetto': Conte: 'Moderna, grande, sa sempre co… - GiorgiaDAgosti6 : RT @CilloMatteo: Ma veramente? No, dico:ma veramente voi avreste voluto uno così a gestire la più grave crisi sanitaria ed economica della… - michelecama : #vaccini #conte #draghi #Pfizer #astrazeneca #Moderna forse così è piu chiaro - BiffiLuca : @NicoSpinelli8 Conte se rimane ci può arrivare e ne sarei felice ma secondo me i due lavori non sono ancora paragon… - GabrieleZuccar2 : RT @GabrieleZuccar2: TROPPE BUGIE EVIDENTI RACCONTATE DAI MEDIA CORROTTI A SUON DI DENARO RICEVUTO PRIMA DA CONTE E POI DA DRAGHI >Vaccini,… -