Calcio: Amadeus, ‘scudetto strameritato, grande Conte e grandissimi ragazzi!’ (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag.(Adnkronos) – “grande Conte, grandissimi ragazzi, scudetto strameritato, siamo felicissimi”. Così Amadeus, da sempre tifoso tra i più accaniti e iconici dell’Inter, commenta all’Adnkronos la vittoria del 19esimo scudetto della squadra nerazzurra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag.(Adnkronos) – “ragazzi, scudetto, siamo felicissimi”. Così, da sempre tifoso tra i più accaniti e iconici dell’Inter, commenta all’Adnkronos la vittoria del 19esimo scudetto della squadra nerazzurra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Calcio: Amadeus, 'scudetto strameritato, grande Conte e grandissimi ragazzi!'... - Ale92MilanoSpA : RT @segnanti: Italia, 2006 Un emozionato tifoso interista indossa la maglia celebrativa del meritato scudetto 2005/06. #fotografiesegnanti… - rosciosslazioo : RT @tempoweb: #ISolitiIgnoti siparietto tra #Mihajlovic e un tifoso della #ASRoma in studio: 'Nessuno è perfetto! #rai #roma #amadeus #ilte… - FioreCinquanta : RT @tempoweb: #ISolitiIgnoti siparietto tra #Mihajlovic e un tifoso della #ASRoma in studio: 'Nessuno è perfetto! #rai #roma #amadeus #ilte… - be_marconi : RT @tempoweb: #ISolitiIgnoti siparietto tra #Mihajlovic e un tifoso della #ASRoma in studio: 'Nessuno è perfetto! #rai #roma #amadeus #ilte… -