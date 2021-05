Beta xCloud su PC e iOS - prova

(Di domenica 2 maggio 2021) Che Microsoft abbia deciso di lasciare carta bianca alla divisione Xbox sullo sviluppo della loro divisione gaming è ormai un dato assodato e grazie a questo ci ritroviamo di fronte a notizie quotidiane sugli investimenti ed i progetti che l'azienda di Redmond sta mettendo in campo. Uno dei servizi di cui si parla sempre più insistentemente è, ovvero la possibilità di giocare ad i titoli facenti parte del catalogo Game Pass via cloud anche su dispositivi mobile. Nello scorso anno abbiamo assistito alla prima fase di test, con unaa numero chiuso tramite app su prodotti Android, con il quale è stato possibile saggiare le potenzialità e i limiti di questo servizio. Xbox, dopo aver ricevuto i feedback sulle aree più critiche riguardanti soprattutto la stabilità dell'esperienza di gioco, si è messa al lavoro per correggere e portare allo step ...

