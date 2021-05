Apple ha violato le leggi sul monopolio? La denuncia di Spotify presa in esame dalla Commissione Europea

(Di domenica 2 maggio 2021) Poche ore fa, laha condiviso il proprio parere preliminare nei confronti della causa legale contro. Si tratta del primo passo per prendere inunaavviata daanni fa nei confronto del colosso mobile americano. Per chi non se lo ricordasse, due anni fa l'aziendasporse unaall'antitrust dell'Unione, incentrata sulla famigerata "Tax" e sul controllo monopolistico di. Oggi, laha stabilito, in via preliminare, cheha effettivamentele regolamentazioni sul. Laha trovato diverse violazioni ...

Oggi, la Commissione ha stabilito, in via preliminare, cheha effettivamentele regolamentazioni sul monopolio. La Commissione ha trovato diverse violazioni nelle pratiche commerciali ...Il colosso cinese dell'e - commerce è stato multato per averle leggi antimonopolistiche: ... Link Smartphone in Cina: Huawei perde la leadership eraddoppia le vendite nell'ultimo ...Due anni fa, Spotify aveva denunciato Apple all'antitrust, sostenendo che il colosso mobile sfruttasse la sua posizione di monopolio per ostacolare le applicazioni di terze parti.In sostanza, gli AirTag di Apple sono delle armi per stalker a un costo veramente bassato e di facile accesso per chiunque Gli AirTag possono anche essere pericolosi però se usati come dispositivo per ...