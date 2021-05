Vuelta a Asturias 2021 | Nairo Quintana | “Avevo davvero tanta voglia di vincere | ma devo ringraziare i miei compagni per il lavoro che hanno svolto per me”

(Di sabato 1 maggio 2021), nella frazione di ieri della, la prima di quest’edizione della breve corsa a tappe spagnola, è tornato al successo dopo oltre un anno di digiuno. Il corridore colombiano dell’Arkea-Samsic, peraltro, ha trionfato in solitaria su tracciato decisamente non adatto alle sue caratteristiche, il quale presentava tante salite brevi e ripide. Certamente il livello della concorrenza non è elevato come quello che si trova nelle corse World Tour, ma, che durante lo scorso inverno si è dovuto operare ad ambedue le ginocchia, ha comunque fatto un grande numero, il quale corona una primavera corsa da protagonista. Se da un lato lo scalatore colombiano non è ancora ai livelli di inizio 2020, quando sembrava essere tornato all’antico splendore, dall’altro va sottolineato che è ...

Il ritorno di Nairo. Il protagonista più atteso non tradisce: Quintana ha vinto la prima tappa della, 184,5 km da Oviedo a Pola de Lena con sette Gpm, tre negli ultimi 30 km. Al colombiano della Arkéa - Samsic il successo mancava dal 14 marzo dello scorso anno, settima e ultima ...Un appuntamento classico per il ciclismo spagnolo, la, corsa a tappe giunta alla 63a edizione , sarà l'ultimo appuntamento agonistico per la Eolo - Kometa prima del via del Giro d'Italia che è in programma a Torino l'8 maggio prossimo. ...Ottima la prova dell’italiano Cristian Scaroni: il corridore bresciano della Gazprom-Rusvelo, professionista dal 2020, si è piazzato in sesta posizione a soli 49” da Quintana, ed è il suo miglior risu ...È il grande favorito per la vittoria finale, ma ha timbrato il cartellino sin dalla prima tappa, dettando subito legge. Nairo Quintana domina la frazione inaugurale della Vuelta Asturias Julio Alvarez ...