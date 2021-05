Verona, i convocati di Juric per lo Spezia (Di sabato 1 maggio 2021) A poche ore dalla sfida contro lo Spezia il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha diramato la lista dei convocati in casa Verona. Ancora assenti gli infortunati Veloso, Vieira e Benassi. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Lovato, Cetin, Ruegg, Gunter, Magnani, Dawidowicz.Centrocampisti: Faraoni, Barak, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Sturaro, Bessa, Tameze.Attaccanti: Salcedo, Favilli, Kalinic, Colley, Lasagna. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) A poche ore dalla sfida contro loil tecnico dell’Hellas, Ivan, ha diramato la lista deiin casa. Ancora assenti gli infortunati Veloso, Vieira e Benassi. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Lovato, Cetin, Ruegg, Gunter, Magnani, Dawidowicz.Centrocampisti: Faraoni, Barak, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Sturaro, Bessa, Tameze.Attaccanti: Salcedo, Favilli, Kalinic, Colley, Lasagna. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

VrBlueandyellow : I convocati per oggi! Vincere! #Verona - infoitsport : Convocati Spezia: le scelte di Italiano per il Verona - TuttoHellasVer1 : Verona-Spezia: i 23 convocati di Ivan Juric - infoitsport : Convocati Spezia per la sfida al Verona: due assenze per Italiano - bc_emergenza : RT @NBVVerona: Luca Spirito in azzurro! ?????? Il palleggiatore gialloblù è incluso nella long list in vista della VNL di Rimini. ?? https://… -