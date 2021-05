Vasco Brondi, online il video di “Ci abbracciamo” (Di sabato 1 maggio 2021) foto di Valentina SommarivaFERRARA – È disponibile il videoclip di “Ci abbracciamo”, il nuovo singolo di Vasco Brondi che è anche in rotazione radiofonica. Accolto subito con entusiasmo, il brano dal titolo più evocativo del momento sembra scritto per essere l’inno di buon auspicio di questa nuova primavera, in attesa di riappropriarci di un gesto semplice e meraviglioso di cui tutti sentiamo la mancanza. Vasco Brondi compare per la prima volta in un videoclip come accompagnamento canoro di una Polka Chinata. La danza, eseguita per definizione da soli uomini, è qui rappresentata dai danzatori protagonisti con grande trasporto: il loro è un abbraccio universale, di sguardi e d’intenzioni. Un omaggio alla tradizione del folcloristico ballo bolognese nato nel dopoguerra, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 maggio 2021) foto di Valentina SommarivaFERRARA – È disponibile ilclip di “Ci”, il nuovo singolo diche è anche in rotazione radiofonica. Accolto subito con entusiasmo, il brano dal titolo più evocativo del momento sembra scritto per essere l’inno di buon auspicio di questa nuova primavera, in attesa di riappropriarci di un gesto semplice e meraviglioso di cui tutti sentiamo la mancanza.compare per la prima volta in unclip come accompagnamento canoro di una Polka Chinata. La danza, eseguita per definizione da soli uomini, è qui rappresentata dai danzatori protagonisti con grande trasporto: il loro è un abbraccio universale, di sguardi e d’intenzioni. Un omaggio alla tradizione del folcloristico ballo bolognese nato nel dopoguerra, ...

vasco_bot : RT @Lopinionista: Vasco Brondi, online il video di “Ci abbracciamo” - Lopinionista : Vasco Brondi, online il video di “Ci abbracciamo” - buckjsvodka : voi ve lo ricordate quel periodo in cui c'erano citazioni dei Tre Allegri Ragazzi Morti e di Vasco Brondi OVUNQUE? - milano_xr : @MacondoOggi @zencircus @MaxGazze @vasco_brondi @APRESLACLASSE @extraliscio @Ghemon @LRDLofficial @primomaggioroma… - Annamar56834309 : RT @Regina_di_cuor1: Sono forte e non mi serve niente. Mi ripeto sempre che sono forte, sono quasi invulnerabile e non mi manca niente. Sol… -