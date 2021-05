Uomini e Donne | nella crisi tra Riccardo e Roberta spunta Armando | ecco cos’è successo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 1 maggio 2021) Ancora una volta il cavaliere del trono overIncarnato ha fatto litigare una coppia del programma. Stiamo parlando diGuarnieri eDi Padua. Com’è noto a chi segue la trasmissione di Maria De Filippi,sono da tempo ai ferri corti, al punto che anche qualche mese fa in trasmissione stavano per venire alle mani.era uscito sia con la ex del Guarnieri, Ida Platano, ai tempi in cuistava cercando di riconquistarla, e a quanto pare ci ha provato conmentre quest’ultima usciva col tarantino. Lo ha rivelato proprio la donna nell’intervista rilasciata qualche giorno fa a “Magazine”. Mentre usciva con, ...