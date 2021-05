Serie A | Crotone-Inter 0-2 | Conte vede lo scudetto | i pitagorici salutano la Serie A La classifica

(Di sabato 1 maggio 2021) Vittoria importante per l'di Antonio, cheil tricolore ad un passo.trova un altro jolly dalla panchina: Eriksen entra e sblocca il risultato dello "Scida" al 69', Hakimi raddoppia in pieno recupero dopo un gol annullato a Lukaku - domani i nerazzurri potrebbero festeggiare il diciannovesimo, occhi puntati al match delle ore 15.00 in programma domani al Mapei Stadium tra Sassuolo e Atalanta. Verdetto già ufficiale invece per i calabresi, con la sconfitta di quest'oggilaA, retrocedendo nel campionato cadetto con cinque giornate d'anticipo.Nella trentacinquesima giornata - in programma la prossima settimana - possibile passerella della compagine nerazzurra allenata da Antonioche ...

SkySport : Crotone-Inter 0-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - Gazzetta_it : Gol! Crotone - Inter 0-2, rete di Hakimi A. (INT) - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Alessandro Prontera, della sezione di Bologna, l'arbitro di Crotone-Inter ?? - pasqualinipatri : SERIE A | L’Inter vince e avvicina lo Scudetto, Crotone in Serie B. Punto prezioso dello Spezia… - Fix_55 : RT @SkySport: CROTONE-INTER 0-2 Risultato finale ? ? #Eriksen (69') ? #Hakimi (90+2') ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Crotone

Ilretrocede matematicamente inB: 18 punti in 34 giornate per i calabresi. Bomber Simy non basta Ora è ufficiale: arriva il primo verdetto dellaA. Ilretrocede matematicamente inB. I calabresi perdono la gara contro l'Inter per 0 - 2 con le reti di Eriksen e Hakimi lasciando la...Dopo Chieri e Gozzano l'ha preso il. L'anno scorso, con 6 reti e una sfilza di assist, ha trascinato la squadra inA. Pupillo di Stroppa poi, il mister della promozione uscito di scena ...Lo scontro testacoda tra la prima della classe Inter e l’ultima Crotone, valevole per la 34°giornata di campionato di serie A Tim, lo vince la compagine nerazzurra con il risultato di 0-2. Con questa ...Il Crotone retrocede matematicamente in Serie B. La sconfitta per 2-0 con l'Inter capolista condanna aritmeticamente la squadra di Serse Cosmi che ferma a 18 punti a quattro giornate dalla fine saluta ...