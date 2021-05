Parit Chiwarak: l’attivista thailandese è ricoverato (Di sabato 1 maggio 2021) Il reato per cui Parit Chiwarak, giovane attivista thailandese, è finito in carcere, è lesa maestà. L’universitario avrebbe infatti leso all’immagine della monarchia parlamentare ora vigente e per questo è stato arrestato a luglio del 2020. Parit ha sempre mantenuto la propria posizione e per questo per protesta ha cominciato a fare lo sciopero della Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Il reato per cui, giovane attivista, è finito in carcere, è lesa maestà. L’universitario avrebbe infatti leso all’immagine della monarchia parlamentare ora vigente e per questo è stato arrestato a luglio del 2020.ha sempre mantenuto la propria posizione e per questo per protesta ha cominciato a fare lo sciopero della

Ultime Notizie dalla rete : Parit Chiwarak Thailandia: sciopero della fame, ricoverato leader proteste Uno dei principali attivisti thailandesi pro - democrazia, Parit "Pinguino" Chiwarak (23 anni), è stato ricoverato ieri sera in un ospedale di Bangkok per il peggioramento delle sue condizioni di salute dopo 46 giorni di sciopero della fame in carcere. Lo ...

