Moto3 | Andrea Migno fa il vuoto nella FP3 del GP di Spagna! Pedro Acosta e Dennis Foggia costretti alla Q1

(Di sabato 1 maggio 2021) La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2021 di, si è trasformata nel classico assalto al miglior tempo per entraretop14 e, quindi, evitare la Q1 delle qualifiche. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, dominato dal sole e da temperature già buone nonostante l’orario mattutino, i piloti della classe più leggera non si sono risparmiati nei time attack (con le consuete piccole scorrettezze per non favorire i rivali) per andare ad indirizzare nel migliore dei modi il loro fine settimana in terra andalusa. Il più veloce di questa FP3 è stato, e di gran lunga, il nostro. Il pilota del team Honda Snipers è andato a stampare il nuovo record della pista dellacon uno stratosferico 1:44.988, primo della storia ad abbattere il ...