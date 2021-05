Juve | beffate Inter e Milan | Dybala ‘aiuta’ la dirigenza per il colpo

Ultime Notizie dalla rete : Juve beffate

Mata alla Juventus, calciomercato: i bianconeri sognano il colpo a parametro zero, ma devono fare i conti con la Roma e con l'Inter Calciomercato Juventus Mata / Il mercato degli svincolati è sempre ...0 0 Voto Vota ArticoloStabia, L'Editoriale di StabiAmore, Gianfranco Piccirillo, Presidente dell'Associazione Culturale Stabiamore. Vespeallo Zaccheria:Stabia, le vespe pareggiano a Foggia del Monday NightStabia-Davanti alle telecamere della rai la squadra stabiese dimostra il suo valore, ma anche la sua incapacità ...Il Milan si concentra in sede di calciomercato per trovare nuove occasioni: incontro per un talento a centrocampo, sorpasso a Roma e Inter ...MERCATO LUN 24 APRErede di Reina, non solo Szczesny: nel mirino un altro portiere della Roma, c'è anche il Toro MERCATO LUN 24 APRDopo Reina, oltre a Szczesny e Neto spunta un altro nome per la porta ...