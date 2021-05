Justin Bieber si fa i dreadlock e gli afroamericani sbroccano: «È appropriazione culturale» (Di sabato 1 maggio 2021) Washington, 1° mag – Nell’epoca del politicamente corretto, soprattutto se sei bianco, come ti muovi, sbagli. Prendiamo Justin Bieber. All’interno del suo ultimo album Justice, la nota popstar ha inserito un brano intitolato MLK Interlude, che poi altro non è che l’audio di un famoso discorso di Martin Luther King. L’iniziativa aveva peraltro incassato l’entusiastica approvazione di Bernice King, figlia del celebre attivista afroamericano. Questa ruffianata, però, non ha messo il cantante al riparo dagli strali della comunità nera d’America. Il motivo dell’attacco? Justin Bieber ha avuto l’improntitudine di pubblicare su Instagram una sua foto con i dreadlock. Tanto è bastato per prendersi l’accusa di «razzismo» e «appropriazione culturale». I ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 maggio 2021) Washington, 1° mag – Nell’epoca del politicamente corretto, soprattutto se sei bianco, come ti muovi, sbagli. Prendiamo. All’interno del suo ultimo album Justice, la nota popstar ha inserito un brano intitolato MLK Interlude, che poi altro non è che l’audio di un famoso discorso di Martin Luther King. L’iniziativa aveva peraltro incassato l’entusiastica approvazione di Bernice King, figlia del celebre attivista afroamericano. Questa ruffianata, però, non ha messo il cantante al riparo dagli strali della comunità nera d’America. Il motivo dell’attacco?ha avuto l’improntitudine di pubblicare su Instagram una sua foto con i. Tanto è bastato per prendersi l’accusa di «razzismo» e «». I ...

