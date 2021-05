Internazionali d’Italia aperti al pubblico dagli ottavi

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 2 maggio 2021) Glid'Italia di tennis apriranno aldi finale. Lo ha chiarito il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che già ieri aveva annunciato la presenza degli spettatori per la finale del torneo romano (16 maggio) e per quella di Coppa Italia di calcio tra Atalanta e Juventus (19 maggio a Reggio Emilia)."Il Cts mi ha appena confermato che gli spalti deglidi Tennis di Roma sarannoalsin dalle sfide deglidi finale, secondo una percentuale tra il 20 e il 25% della capienza. Questo significa che saranno 15 le partite a cui potranno assistere fisicamente gli appassionati, rispetto alle sole tre dell'anno scorso -ha detto Costa - Un nuovo ulteriore messaggio di speranza e fiducia per ...