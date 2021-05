Il misterioso uomo atterrato a Trapani su un jet privato con armi e droga (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Un uomo di origini statunitense è stato fermato all'aeroporto di Trapani Birgi dagli agenti della Polizia di frontiera, scoperto mentre trasportava armi e droga. L'episodio è avvenuto ieri, quando l'uomo, tale Joseph Patrick Horan di 64 anni, è stato fermato ai tradizionali controlli doganali, dopo essere atterrato all'aeroporto trapanese a bordo di un jet privato, decollato da Valdice, in Florida. Nel corso della perquisizione, eseguita all'interno dell'aeromobile su cui viaggiava, gli agenti ritrovato all'interno di alcuni scatoloni delle armi (due pistole, una carabina, archi e frecce) e un chilo e mezzo di marijuana conservata in sacchetti sottovuoto all'interno di alcune borracce. L'uomo è stato sottoposto a fermo su ordine della Procura ... Leggi su agi (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Undi origini statunitense è stato fermato all'aeroporto diBirgi dagli agenti della Polizia di frontiera, scoperto mentre trasportavae droga. L'episodio è avvenuto ieri, quando l', tale Joseph Patrick Horan di 64 anni, è stato fermato ai tradizionali controlli doganali, dopo essereall'aeroporto trapanese a bordo di un jet, decollato da Valdice, in Florida. Nel corso della perquisizione, eseguita all'interno dell'aeromobile su cui viaggiava, gli agenti ritrovato all'interno di alcuni scatoloni delle(due pistole, una carabina, archi e frecce) e un chilo e mezzo di marijuana conservata in sacchetti sottovuoto all'interno di alcune borracce. L'è stato sottoposto a fermo su ordine della Procura ...

