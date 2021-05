Formazioni ufficiali Milan-Benevento | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 1 maggio 2021) Ledi, match valido per la trentaquattresima giornata della. I rossoneri devono ripartire dopo la sconfitta con la Lazio e sono a caccia di punti per la qualificazione alla prossima Champions League. Di fronte la squadra dell’ex Filippo Inzaghi, che invece vuole vincere per riprendere la sua marcia verso la salvezza. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di sabato 1 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: In attesa: In attesa SportFace.