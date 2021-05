Colao e la rivoluzione del digitale | «Connessione veloce per tutti e corsi di formazione per chi è rimasto indietro»

Leggi su open.online

(Di sabato 1 maggio 2021) L’Italia dovrà essere un Paese «più equo e con più opportunità per i giovani e le donne» grazie allae anche del ruolo dello Stato nell’economia. Questo è l’obiettivo di Vittorio, che si definisce un «idraulico del: il mio compito è innanzitutto mettere le nuove tubature dell’Italia come si fa in una casa quando bisogna ristrutturare». La parola chiave è dunque digitalizzazione. Tra le priorità in agenda del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione– già ex Ceo Vodafone – c’è quella di risalire la classifica dei Paesi europei con il maggiore livello di digitalizzazione. Per ora l’Italia occupa le ultime posizioni, e dovrebbe raggiungere i primi posti tra fine 2026 e inizio 2027. «Un obiettivo ambizioso, molto ambizioso», spiega ...