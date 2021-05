Anticipazioni La Compagnia del Cigno 2 | trama 2 maggio | Teoman fa una rivelazione a Gabriella

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 1 maggio 2021) Cresce l'attesa per la quarta puntata de Ladel2 che andrà in onda attorno alle ore 21.25. L'appuntamento del 2promette suspense ai telespettatori che avranno modo di assistere ai litigi tra gli allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. A causa del comportamento dinelle puntate precedenti, Matteo e i ragazzi dellasaranno sul piede di guerra. Sara, invece, dovrà riflettere sul suo futuro da musicista. Ladel: clima teso a causa di Matteo Il primo episodio si intitola 'Legami Spezzati'. Laavrà una bella gatta da pelare a causa delle bugie di Matteo che finiranno per generare tensione tra i ragazzi mettendoli gli uni contro ...