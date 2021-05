Ale e Franz, incredibile retroscena: non tutti ne sono a conoscenza, lo avete mai notato? (Di sabato 1 maggio 2021) Il fantastico e divertentissimo duo comico formato da Ale e Franz è un vero portento: l’incredibile retroscena, non tutti ne sono a conoscenza, lo avete mai notato? Si tratta di due comici amatissimi, due interpreti di grande talento che, insieme, formano un duo eccezionale. Ale e Franz, entrambi originari di Milano, lavorano in coppia a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 1 maggio 2021) Il fantastico e divertentissimo duo comico formato da Ale eè un vero portento: l’, nonne, lomai? Si tratta di due comici amatissimi, due interpreti di grande talento che, insieme, formano un duo eccezionale. Ale e, entrambi originari di Milano, lavorano in coppia a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

chetempochefa : Domenica a #CTCF su @RaiTre non perdetevi il tavolo di #CTCF ?? Con @fabfazio ci saranno @OriettaBerti, Mago Forest… - ilovefazietto : RT @chetempochefa: Domenica a #CTCF su @RaiTre non perdetevi il tavolo di #CTCF ?? Con @fabfazio ci saranno @OriettaBerti, Mago Forest, @fe… - lattuga99 : RT @chetempochefa: Domenica a #CTCF su @RaiTre non perdetevi il tavolo di #CTCF ?? Con @fabfazio ci saranno @OriettaBerti, Mago Forest, @fe… - Giannitori : RT @chetempochefa: Domenica a #CTCF su @RaiTre non perdetevi il tavolo di #CTCF ?? Con @fabfazio ci saranno @OriettaBerti, Mago Forest, @fe… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Domenica a #CTCF su @RaiTre non perdetevi il tavolo di #CTCF ?? Con @fabfazio ci saranno @OriettaBerti, Mago Forest, @fe… -