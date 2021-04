Vuelta Asturias 2021: Nairo Quintana detta legge nella prima tappa, battuto Latour (Di venerdì 30 aprile 2021) È il grande favorito per la vittoria finale, ma ha timbrato il cartellino sin dalla prima tappa, dettando subito legge. Nairo Quintana domina la frazione inaugurale della Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo, corsa di livello 2.1 che si sta svolgendo in Spagna. Scatto in salita e arrivo in solitaria per il colombiano, ovviamente leader della classifica generale. Il corridore della Arkéa Samsic è partito sull’ultima ascesa assieme a Pierre Latour (Team Total Direct Energie), andando a raggiungere il fuggitivo in solitaria Héctor Carretero (Movistar). Uno scatto ben assestato da Quintana è valso l’assolo conclusivo, con il francese che è giunto secondo. Per lui primo successo della stagione, numero 46 della carriera. ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) È il grande favorito per la vittoria finale, ma ha timbrato il cartellino sin dallando subitodomina la frazione inaugurale dellaJulio Alvarez Mendo, corsa di livello 2.1 che si sta svolgendo in Spagna. Scatto in salita e arrivo in solitaria per il colombiano, ovviamente leader della classifica generale. Il corridore della Arkéa Samsic è partito sull’ultima ascesa assieme a Pierre(Team Total Direct Energie), andando a raggiungere il fuggitivo in solitaria Héctor Carretero (Movistar). Uno scatto ben assestato daè valso l’assolo conclusivo, con il francese che è giunto secondo. Per lui primo successo della stagione, numero 46 della carriera. ...

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta Asturias Una Eolo - Kometa multinazionale prova a farsi largo al Giro delle Asturie Un appuntamento classico per il ciclismo spagnolo, la Vuelta a Asturias , corsa a tappe giunta alla 63a edizione , sarà l'ultimo appuntamento agonistico per la Eolo - Kometa prima del via del Giro d'Italia che è in programma a Torino l'8 maggio prossimo. ...

Eolo - Kometa battagliera alla Tirreno Adriatico. Intanto Ravasi sale di tono Tra fine aprile e inizio maggio infatti, il team sarà al via del Giro delle Asturie (Vuelta Ciclistica Asturias) al quale parteciperanno tutte le formazioni professionistiche della penisola iberica a ...

Oviedo - Pola de Lena Guarda Vuelta a Asturias event: Oviedo - Pola de Lena live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

