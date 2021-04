Volo da Delhi a Roma con 23 positivi. Ora è psicosi da variante indiana (Di venerdì 30 aprile 2021) Prima lo stop ai voli dall’India tranne che per quanti hanno residenza o domicilio in Italia e poi quello definitivo. Davanti al timore della variante indiana del Covid la stretta sui collegamenti è arrivata, ma la paura è che con gli ingressi registrati negli ultimi quindici giorni siano già tanti i cittadini di nazionalità indiana colpiti dalla mutazione del virus che si muovono in Italia. E visto quanto è emerso dagli accertamenti sul Volo Air India AI 1123 proveniente da Delhi atterrato mercoledì sera a Fiumicino non sembrano sospetti del tutto infondati. Volo da Delhi a Roma con 23 positivi Quando è scattato l’allarme in India e sono arrivate le prime notizie sulla temuta variante il Governo ha iniziato a lavorare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) Prima lo stop ai voli dall’India tranne che per quanti hanno residenza o domicilio in Italia e poi quello definitivo. Davanti al timore delladel Covid la stretta sui collegamenti è arrivata, ma la paura è che con gli ingressi registrati negli ultimi quindici giorni siano già tanti i cittadini di nazionalitàcolpiti dalla mutazione del virus che si muovono in Italia. E visto quanto è emerso dagli accertamenti sulAir India AI 1123 proveniente daatterrato mercoledì sera a Fiumicino non sembrano sospetti del tutto infondati.dacon 23Quando è scattato l’allarme in India e sono arrivate le prime notizie sulla temutail Governo ha iniziato a lavorare ...

petergomezblog : Roma, atterrato a Fiumicino volo partito da New Delhi: 23 positivi tra i 213 passeggeri - Tg3web : Sono atterrati a Fiumicino ieri sera tardi con un volo da New Delhi. Erano oltre 200 e in 23 sono risultati positiv… - Tg3web : Mentre prosegue la campagna vaccinale in Italia preoccupa la variante indiana, dopo la scoperta di 23 positivi su u… - DelgadoSveva : RT @StefanoSacco8: Sono esattamente 23 gli indiani risultati positivi al Covid e arrivati in italia ieri sera con il volo atterrato a Fiumi… - mmayr5 : RT @StefanoSacco8: Sono esattamente 23 gli indiani risultati positivi al Covid e arrivati in italia ieri sera con il volo atterrato a Fiumi… -