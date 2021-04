Udinese Juventus probabili formazioni | torna Chiesa dal primo minuto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 aprile 2021)in campo la. Dopo l’ultima prestazione negativa contro la Fiorentina, con tanto di 1-1, Pirlo deve ritrovare i 3 punti per rimanere aggrappato alla Champions League. Settimana strana per i bianconeri, che tra voci di cambi in società e di un possibile ritorno di Allegri, si ritrovano al quarto posto e con la sfida contro il Milan alle porte. Nel frattempo domenica alle 18.00, la Juve vola ad Udine per sfidare i friulani., chi gioca Nellanon ci saranno Demiral, ko, ma per il resto Pirlo potrà contare su tutta la rosa: Ronaldo e Morata in avanti, con Dybala verso la panchina. Bentancur e Arthur in pole ...