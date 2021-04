Sette milioni di mascherine monouso trasparenti per gli studenti non udenti: lo annuncia Figliuolo (Di venerdì 30 aprile 2021) La Struttura Commissariale ha siglato una commessa per la fornitura di Sette milioni di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, destinate a scolari non udenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) La Struttura Commissariale ha siglato una commessa per la fornitura didia uso medico di tipo speciale, destinate a scolari non. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Sette milioni Covid, annullato volo in arrivo dall'India. Coppia fiorentina bloccata E anche in questo caso il dato potrebbe essere molto al ribasso e potrebbe invece attestarsi sui sette o otto milioni di casi. Sempre i dati diffusi dal governo dicono che da inizio pandemia nel ...

AstraZeneca raddoppia l'utile netto nel primo trimestre ... non profit, hanno raggiunto i 275 milioni di dollari. Il gruppo ha chiuso il trimestre con un ... in crescita del 15% su base annua e oltre le stime degli analisti che puntavano su sette miliardi. ...

Padova, sequestro di sette milioni di mascherine video Corriere della Sera AstraZeneca raddoppia l'utile netto nel primo trimestre Milano, 30 apr. (askanews) - Il gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca ha annunciato il raddoppio dell'utile netto nel primo ...

Uno scomodo equilibrio, di Mario Tozzi Da qualche tempo un microscopico virus tiene sotto scacco sette miliardi e mezzo di individui della specie in assoluto più dotata di risorse tecnologiche, facendo vacillare la sua arrogante pretesa di ...

