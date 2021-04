Renzi d'Arabia: ora scrive per il giornale saudita Arab News (Di venerdì 30 aprile 2021) Renzi ha firmato un intervento per promuovere gli interventi di rilancio dell’antica città Araba di AlUla, per la quale è stato presentato di recente un ambizioso masterplan Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 aprile 2021)ha firmato un intervento per promuovere gli interventi di rilancio dell’antica cittàa di AlUla, per la quale è stato presentato di recente un ambizioso masterplan

