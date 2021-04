PNRR: per Infrastrutture, Mobilità e Logistica piano da 62 miliardi (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Trasformare l’Italia nel rispetto dell’ambiente, ponendo al centro del rilancio economico benessere delle persone, riduzione delle disuguaglianze, occupazione di giovani e donne, innovazione e digitalizzazione. Si passa necessariamente da qui per superare finalmente le criticità accumulate negli anni dal nostro Paese, portate in superficie dalla pandemia. Un piano-sfida decisamente ambizioso da realizzare in dieci anni. Sul piatto 62 miliardi di euro: a tanto ammontano gli interventi su Infrastrutture, Mobilità e Logistica sostenibili contenuti nel piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha ottenuto il semaforo verde in Consiglio dei Ministri. “Si tratta di un piano di proporzioni storiche per il nostro Paese, ma anche ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Trasformare l’Italia nel rispetto dell’ambiente, ponendo al centro del rilancio economico benessere delle persone, riduzione delle disuguaglianze, occupazione di giovani e donne, innovazione e digitalizzazione. Si passa necessariamente da qui per superare finalmente le criticità accumulate negli anni dal nostro Paese, portate in superficie dalla pandemia. Un-sfida decisamente ambizioso da realizzare in dieci anni. Sul piatto 62di euro: a tanto ammontano gli interventi susostenibili contenuti nelNazionale di Ripresa e Resilienza () che ha ottenuto il semaforo verde in Consiglio dei Ministri. “Si tratta di undi proporzioni storiche per il nostro Paese, ma anche ...

