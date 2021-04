Papa Francesco: vieta regali costosi ai cardinali e stabilisce un limite (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Santo Padre cerca di mettere ordine, in particolare fra gli alti funzionari dello Stato Vaticano, cardinali compresi. Una nuova legge anti corruzione è stata promulgata per la Santa Sede, per dirigenti ed amministrativi e, fra essi, anche per i porporati che ricoprono questi ruoli. Una vera e propria norma sulla trasparenza per avere dirigenti L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Santo Padre cerca di mettere ordine, in particolare fra gli alti funzionari dello Stato Vaticano,compresi. Una nuova legge anti corruzione è stata promulgata per la Santa Sede, per dirigenti ed amministrativi e, fra essi, anche per i porporati che ricoprono questi ruoli. Una vera e propria norma sulla trasparenza per avere dirigenti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

