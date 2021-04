Olimpia Milano-Bayern Monaco: data, orario, tv e diretta streaming, gara-5 playoff Eurolega 2020/2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) AX Armani Exchange e Bayern Monaco si giocano in gara-5 un posto nella final four di Eurolega 2020/2021. I meneghini dopo aver vinto due match interni hanno subito altrettanti KO in Baviera. Il Bayern ha portato dunque la serie al match decisivo che si giocherà in Italia tra le mura amiche dei ragazzi di Ettore Messina. L’appuntamento è fissato per le ore ore 20.45 di martedì 4 maggio, il match sarà trasmesso in live streaming su Eurosport Player e Discovery+. Non è stato ancora confermato invece il palinsesto di Eurosport 2 per l’eventuale diretta tv. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) AX Armani Exchange esi giocano in-5 un posto nella final four di. I meneghini dopo aver vinto due match interni hanno subito altrettanti KO in Baviera. Ilha portato dunque la serie al match decisivo che si giocherà in Italia tra le mura amiche dei ragazzi di Ettore Messina. L’appuntamento è fissato per le ore ore 20.45 di martedì 4 maggio, il match sarà trasmesso in livesu Eurosport Player e Discovery+. Non è stato ancora confermato invece il palinsesto di Eurosport 2 per l’eventualetv. SportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 63-71 Playoff Eurolega in DIRETTA: vantaggio milanese a fine terzo quarto -… - ginloverx : Bayern contro olimpia mi disp per Milano perché dovrei tifare loro ma i tedeschini mamma mia lucic quanto bene ti voglio te lo dico - alm_94_ : Due sconfitte per l'Olimpia Milano che da 2-0 viene rimontato 2-2, la Roma che perde 6-2 nell'andata della semifina… - ricardorubio44 : ?? Si va a Gara-5 anche nella sfida tra Bayern Monaco e Olimpia Milano. Quest'anno i quarti di finale sono stati spettacolari. #EurolegaTipo - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Una battaglia incredibile, in cui i biancorossi vanno anche a +13, ma i bavaresi non mollano e trovano il protagonista i… -