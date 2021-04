Nuovo studio su come il nostro cervello sblocca la sensazione di fame (Di venerdì 30 aprile 2021) Un Nuovo studio pubblicato su Science, ha rivelato come funziona la fame nel cervello, studiando il recettore della melanocortina 4 (MC4). Il team di ricerca, tra cui degli scienziati del Weizmann Institute of Science, della Queen Mary University di Londra e dell’Università Ebraica di Gerusalemme, ha anche chiarito come questo interruttore sia attivato dal setmelanotide (Imcivree), un farmaco recentemente approvato per il trattamento della grave obesità causata da alcuni cambiamenti genetici. I risultati gettano nuova luce sul modo in cui la fame è regolamentata e potrebbero contribuire a sviluppare farmaci anti-obesità migliorati.Lo studio ha scoperto la struttura 3D del recettore MC4, attraverso l’uso di recenti progressi nella microscopia ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Unpubblicato su Science, ha rivelatofunziona lanel, studiando il recettore della melanocortina 4 (MC4). Il team di ricerca, tra cui degli scienziati del Weizmann Institute of Science, della Queen Mary University di Londra e dell’Università Ebraica di Gerusalemme, ha anche chiaritoquesto interruttore sia attivato dal setmelanotide (Imcivree), un farmaco recentemente approvato per il trattamento della grave obesità causata da alcuni cambiamenti genetici. I risultati gettano nuova luce sul modo in cui laè regolamentata e potrebbero contribuire a sviluppare farmaci anti-obesità migliorati.Loha scoperto la struttura 3D del recettore MC4, attraverso l’uso di recenti progressi nella microscopia ...

