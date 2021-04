Moto2 | risultati prove libere 2 GP Spagna Jerez 2021 | Lowes al comando | Bezzecchi nono

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nelle2 del Gran Premio delladi, il britannico Samha chiuso con il miglior crono (1:41.515). Alle sue spalle l’australiano Remy Gardner (+0.259) ed al connazionale Jake Dixon (+0.270). Il migliore italiano è stato Nicolò Bulega, che chiude al sesto posto, davanti a Fabio Di Giannantonio. Nona piazza per Marco, chestante una prova non eccelsa ha lasciato trasparire buoni segnali in vista del weekend. Di seguito la classifica. LA CLASSIFICA 1 22 SamGBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 243.7 1’41.515 2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 244.8 1’41.774 0.259 / 0.259 3 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 247.1 1’41.785 0.270 / 0.011 4 16 Joe ROBERTS USA Italtrans ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 risultati

Sportface.it

Ai microfoni di Eurosport Italia, Enea Bastianin i, campione del mondoin carica e pilota alla prima stagione in MotoGP con il team Ducati Avintia Esponsorama, si è ...partire con questi,...Eurosport Italia intervista Enea Bastianini, campione del mondoin carica e pilota alla prima stagione in MotoGP con il team Ducati Avintia Esponsorama , alla ...di partire con questi, ...Moto2 Gp Spagna Jerez Prove Libere 2 - Sam Lowes è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, in programma domenica sul circuito Angel Nieto di Jerez. Il rid ...Enea Bastianini è campione del mondo Moto2 in carica e pilota alla prima stagione in MotoGP con il team Ducati Avintia Esponsorama.