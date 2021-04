(Di venerdì 30 aprile 2021)(Francia) - " Non ho mai detto che volevo lasciare. Sono molto felice qui. Gioco, segno. Mi sentoqui. Ilmi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi ...

Advertising

romanewseu : #Milik chiude al mercato: 'Lasciare il #Marsiglia? Sono cose inventate, sto bene qui' ?? - sportli26181512 : #Milik: 'Sto bene a Marsiglia, ma dipende anche dal club...': Così l'ex Napoli, accostato a Roma e Juve: 'Gioco e s… - salvione : Milik: 'Sto bene a Marsiglia, ma dipende anche dal club...' - cmdotcom : Calciomercato #Juve, #Milik: 'Futuro? Sto bene a Marsiglia, dipenderà da…' - gilnar76 : Milik: “Mai detto d ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik Sto

Accostato con sempre maggiore insistenza alla Roma , soprattutto in caso di arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa, l'ex Napoli Arkadiusz, intervistato da Canal +, respinge le ...L'ex Napoli Arkadiusz, oggi in forze all'Olympique Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Canal+:. Ha allontanato le voci che lo vorrebbero sul mercato. 'A Marsigliabene', ha detto.A Canal Plus, Arek Milik ha parlato della sua situazione e del mercato. Ecco quanto dichiarato all'emittente francese: "Non ho mai detto che volevo las ...MARSIGLIA MILIK INTERVISTA – Arkadiusz Milik è stato ad un passo dalla Roma in estate. L’attaccante polacco è ora in forza al Marsiglia, ma si è comunque parlato di un suo eventuale trasferimento. L’i ...