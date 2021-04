Mason su Kane | “Il suo futuro non dipenderà dalla qualificazione in Champions”

(Di venerdì 30 aprile 2021) In conferenza stampa, il tecnico del Tottenham Ryanha parlato di Harrye del suo: “Non credo che il suodipendainLeague. Harryama il club e negli ultimi otto o nove anni si è consacrato come uno dei migliori attaccanti del mondo. È un professionista costante. Non ci saranno conversazioni tra me e lui su nient’altro che non siano l’allenamento e la partita che ci aspetta”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Kane: 'Mason è stato bravo col Southampton. L'esonero di Mou? Totalmente inaspettato'
Kane: Esonero Mourinho? Inaspettato. Mason è stato bravo»

Il Tottenham pensa a Southgate per sostituire José Mourinho e il tecnico ad interim Ryan Mason: il ct dell'Inghilterra può trattenere Kane. Il Tottenham pensa a Gareth Southgate per sostituire José Mourinho e l'allenatore ad interim Ryan Mason. Come rivelato da Eurosport, l'ingaggio dell'...

TOTTENHAM (4 - 2 - 3 - 1): Lloris; Aurier (90 Bergwijn), Alderweireld, Dier, Reguilon; Winks, Hojbjerg (84 Alli), Lo Celso (67 Sissoko); Lucas Moura (67 Bale), Kane, Son. All.: Mason.

Ryan Mason ha parlato del futuro di Harry Kane al Tottenham. Ryan Mason, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa toccando anche l'argomento relativo al futuro di Harry Kane. «Kane ama il club...»

Il difensore francese buca Lloris all'82' e regala a Guardiola la quarta League Cup consecutiva. Debutto amaro per Mason con gli Spurs.