L'Anaao Assomed Lazio chiede interventi urgenti alla Regione sull'Ospedalità Religiosa Classificata (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Segretario Anaao Assomed Lazio, Guido Coen Tirelli, in una lettera trasmessa al Presidente Zingaretti e all'Assessore D'Amato, ha chiesto di intervenire tempestivamente sulla gestione dell'ospedalità Religiosa Classificata e sul personale che in essa opera. Di seguito il testo della lettera. In riferimento al progressivo peggioramento dell'andamento gestionale ed organizzativo della spedalità Religiosa Classificata regionale, L'Anaao Lazio richiede interventi urgenti alla Regione tesi a garantire i livelli assistenziali di queste strutture ma soprattutto al ripristino della legalità nella gestione di tali strutture convenzionate ex lege e vincolate al rispetto della ...

