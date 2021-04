Israele: crimini contro l’umanità di apartheid (Di venerdì 30 aprile 2021) Un rapporto dell’ong Human rights watch (Hrw) uscito il 27 aprile, sostiene che lo stato di Israele è colpevole di crimini contro l’umanità. Nello specifico di crimini di apartheid. Questo si aggiunge alla denuncia dell’organizzazione per i diritti umani israeliana di B’Tselem che ha definito l’occupazione nel suo rapporto “Questa è apartheid” Cosa dichiara il rapporto Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Un rapporto dell’ong Human rights watch (Hrw) uscito il 27 aprile, sostiene che lo stato diè colpevole di. Nello specifico didi. Questo si aggiunge alla denuncia dell’organizzazione per i diritti umani israeliana di B’Tselem che ha definito l’occupazione nel suo rapporto “Questa è” Cosa dichiara il rapporto

