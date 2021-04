Indice Rt in Italia a 0,85: è in aumento (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo il monitoraggio del Ministero della Salute-Iss di oggi sull’andamento del Covid, l’Rt nazionale è cresciuto dallo 0,81 della scorsa settimana Leggi su corriere (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo il monitoraggio del Ministero della Salute-Iss di oggi sull’andamento del Covid, l’Rt nazionale è cresciuto dallo 0,81 della scorsa settimana

Indice Rt in Italia a 0,85: è in aumento

Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che torna al valore 0,85, uguale a quello della settimana ancora precedente. L'incidenza continua a ...

Dopo gli USA occhi sul PIL Eurozona

Italia ed Eurozona del 1° trimestre 2021 (preliminare). Per il nostro Paese e l'area Euro verrà ... con la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan (aprile, finale) e sull'indice ...

