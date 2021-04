Eutanasia, oltre 200 telefonate in due mesi al ‘numero bianco’ dell’Associazione Coscioni: “Chiedono informazioni da tutta Italia” (Di venerdì 30 aprile 2021) Cure palliative, testamento biologico, interruzione delle terapie, DAT, Eutanasia. Le informazioni ufficiali sui diritti dei cittadini, nella fase della malattia e del fine vita, sono ancora poco diffuse, nonostante le leggi su consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e cure palliative. Per questo, in attesa che le istituzioni provvedano a colmare il vuoto informativo, l’Associazione Luca Coscioni ha avviato il “Numero Bianco” (06 9931 3409), la prima infoline per far luce sui diritti nel fine vita. Un unico numero, nazionale e gratuito, gestito da personale formato, volontari e professionisti, con l’obiettivo specifico di fornire informazioni chiare e utili sui diritti nei momenti della malattia, con particolare attenzione al fine vita. Il progetto è nato in collaborazione con Valeria Imbrogno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Cure palliative, testamento biologico, interruzione delle terapie, DAT,. Leufficiali sui diritti dei cittadini, nella fase della malattia e del fine vita, sono ancora poco diffuse, nonostante le leggi su consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e cure palliative. Per questo, in attesa che le istituzioni provvedano a colmare il vuoto informativo, l’Associazione Lucaha avviato il “Numero Bianco” (06 9931 3409), la prima infoline per far luce sui diritti nel fine vita. Un unico numero, nazionale e gratuito, gestito da personale formato, volontari e professionisti, con l’obiettivo specifico di fornirechiare e utili sui diritti nei momenti della malattia, con particolare attenzione al fine vita. Il progetto è nato in collaborazione con Valeria Imbrogno, ...

