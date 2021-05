DISNEY PLUS E PRIME VIDEO LE NOVITÀ DI MAGGIO 2021: STAR WARS: THE BAD BATCH, CRUDELIA E NOI, I RAGAZZI DELLO ZOO DI BERLINO (Di venerdì 30 aprile 2021) Torna anche l’appuntamento con le NOVITÀ di MAGGIO 2021 di DISNEY PLUS e Amazon PRIME VIDEO. Se vi siete persi il post sulle NOVITÀ relative a Netflix vi basta cliccare QUI. NOVITÀ interessanti e per tutti i gusti quelle che vedremo a MAGGIO su DISNEY PLUS, segnaliamo tra tutte quella che si sembra la più rilevante ovvero la nuova serie animata legata all’universo STAR WARS, dopo il clamoroso successo di The Mandalorian è la volta di STAR WARS: The Bad BATCH, che debutterà il 4 MAGGIO in perfetta concomitanza con lo STAR WARS Day. Debutta in esclusiva ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 30 aprile 2021) Torna anche l’appuntamento con ledidie Amazon. Se vi siete persi il post sullerelative a Netflix vi basta cliccare QUI.interessanti e per tutti i gusti quelle che vedremo asu, segnaliamo tra tutte quella che si sembra la più rilevante ovvero la nuova serie animata legata all’universo, dopo il clamoroso successo di The Mandalorian è la volta di: The Bad, che debutterà il 4in perfetta concomitanza con loDay. Debutta in esclusiva ...

Advertising

jackicms : @falaheecms Ah madonna se li mettono li mi ci catapulto su disney plus - JIKOOKC0RE2 : sono in difficoltà.. stavo aspettando con tutto il cuore l'ep dei retroscena di falcon & the winter soldier.. però… - twoghostsvz : @ilsolenelbuio se hai disney plus te li mette già in ordine sennò eccoli?? - StefaNiall_88 : RT @team_world: Astinenza da nuovo episodio di #FalconAndWinterSoldier dopo il finale dello scorso venerdì? Su Disney+ da oggi è disponibil… - Mich_Odinsonn : QUALCUNO SA DOVE POSSO GUARDARE ASSEMBLED DI TFATWS SE NON HO DISNEY PLUS ? -