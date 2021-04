DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: si comincia con le prove libere a Jerez! (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 9.16 La prima sessione di prove libere inizierà alle 9.55, la seconda alle 14.10. 9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle FP1 del GP di Spagna 2021 di MotoGP a Jerez. DIRETTA LIVE prove libere DI MOTO3 – DIRETTA LIVE prove libere DI MOTO2 Il programma di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLEDI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 9.16 La prima sessione diinizierà alle 9.55, la seconda alle 14.10. 9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle FP1 del GP di2021 dia Jerez.DI MOTO3 –DI MOTO2 Il programma di oggi Buongiorno e benvenuti alladelledel GP di ...

Advertising

sportli26181512 : MotoGP, GP Spagna, le prove libere in diretta da Jerez: Quarto appuntamento con il Motomondiale: si corre a Jerez,… - infoitsport : MotoGP, GP Spagna, le prove libere in diretta da Jerez - dianatamantini : MOTOGP - Si apre oggi il Gran Premio di Spagna. La programmazione TV completa del fine settimana con diretta su Sk… - gponedotcom : LIVE FP1 Jerez MotoGP - cronaca diretta minuto per minuto: Il motomondiale sbarca in Andalusia per il quarto round… - corsedimoto : MOTOGP - Si apre oggi il Gran Premio di #Spagna. La programmazione TV completa del fine settimana con diretta su… -