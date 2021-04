Advertising

ilNotiziarioInd : Desio, il chiarimento finisce con una coltellata, moldavo arrestato | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Desio chiarimento

Il Cittadino di Monza e Brianza

Per accedere al servizio https://www.sportelloamianto.com/contattaci/ Per ogni informazione oè possibile contattare anche l'ufficio Ecologia del Comune diallo 0362392207 oppure ...... e certamente, all'ulteriore diffusione della campagna vaccinale in corso e aldelle ... Alberto Rossi (Seregno), Massimiliano Chiolo (Verano), Roberto Corti (), Pietro Cicardi (...I fatti erano accaduti lo scorso ottobre davanti a un supermercato dove si erano ritrovati sei moldavi per un “chiarimento” inerente l’acquisto di un’auto. Per settimane i protagonisti hanno cercato d ...