Covid, la Campania resta gialla nonostante un Rt da arancione (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCon una situazione in bilico ma la Campania resta 'Zona gialla'. L'ufficialità, come di consueto, arriverà con l'ordinanza del ministro per la Salute Roberto Speranza ma i timori di una 'retrocessione' in fascia arancione sarebbero ormai fugati. A preoccupare, in particolare, l'indice RT che in effetti presenta valori da 'arancione' ma la regione rientra tra quelle a 'rischio basso' di progressione esponenziale del virus e tanto basta a conservare il giallo. Tra i primi a dare conferma è stato il sindaco Clemente Mastella su facebook: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

